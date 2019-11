Según datos del Hospital Universitario Infanta Sofía, un 30 por ciento de la población va a padecer trastornos del sueño en algún momento de su vida. Suelen aparecer en la infancia y mejoran en el inicio de la adolescencia, teniendo un segundo pico de incidencia en torno a los 35 y 40 años.

El doctor Ambrosio Miralles, jefe del servicio de Neurología del Hospital Universitario Infanta Sofía, asegura que el 80 por ciento de los trastornos del sueño corresponde a problemas respiratorios, principalmente, el ronquido y las enfermedades relacionadas con las apneas e hipoapneas del sueño.

Ambrosio Miralles recomienda dormir 7 horas diarias aunque insiste en que lo importante es la calidad del sueño y no su cantidad: “las horas no es un valor absoluto, lo importante es que lo que se duerma sea suficiente y tengamos un sueño reparador, que no tenga consecuencias al día siguiente”, ha explicado a COPE.