Vuelta a las aulas

Las Comunidades Autónomas y el Gobierno apuestan por mantener la vuelta al colegio el próximo 10 de enero en régimen de presencialidad. En otros países, como Portugal, se ha optado por retrasar el calendario tradicional. Antes de las Navidades solo un 1,5 por ciento de las aulas estaban infectadas. Eso puede cambiar, pero hemos aprendido que la socialización es imprescindible. Nada sustituye lo que se aprende estando con otras personas. Además, están los problemas de salud mental y las consecuencias académicas: el nivel baja y aumenta el absentismo.

Los padres y profesores están pidiendo, sobre todo, información sobre los escolares que ya están vacunados, sobre los profesores que han recibido la dosis de refuerzo y sobre las medidas que se quieren tomar, para que no haya improvisación. También se reclama que se respeten las medidas de seguridad, que se ventilen convenientemente las aulas, que se hagan test de antígenos. Los profesores reclaman disminuir la cantidad de alumnos por aula, una medida que se aplicó el curso pasado. En este curso, como en muchas otras cuestiones educativas, ha habido políticas autonómicas muy diferentes. Según algunas estimaciones un 17% de los profesores de refuerzo que se contrataron en el curso 20-21 no han sido vueltos a contratar. También en este campo la política autonómica, con su conveniente descentralización, no está compensada por una buena coordinación.