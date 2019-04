Un voto reflexivo

Mañana los españoles estamos convocados a las elecciones quizás más abiertas de nuestra reciente historia. A estas horas todavía hay muchos indecisos. La campaña electoral ha aumentado una polarización insana. Hemos escuchado demasiadas descalificaciones y pocas propuestas. A nuestro país le conviene un Gobierno estable que, en la medida de lo posible, huya de los extremos. Han surgido formaciones que cuestionan la Constitución y la unidad territorial de España y no es conveniente que condicionen la gobernabilidad. El problema de la secesión de Cataluña no está resuelto y nos encaminamos a un nuevo período de inestabilidad económica. Necesitamos pocos experimentos en este campo: que no aumente la deuda y el déficit y que se combata con eficacia el desempleo, que todavía está por encima del 14 por ciento. Necesitamos un amplio programa de reformas que mejore la educación, reduzca la desigualdad y dé soluciones adecuadas al reto de la inmigración, sin criminalizar a los que llegan a nuestro país.

Cuando se vota con realismo y madurez no se busca un partido que asuma todo aquello que el votante piensa o defiende. Es bueno pensar qué Gobierno está apoyando cada cual con su voto. Con un escenario tan fragmentado como el que tenemos y con el sistema electoral vigente, es posible favorecer un Gobierno y un partido que esté en las antípodas de aquel que se está votando.