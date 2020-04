La vida no sirve, si no se sirve

En la impresionante soledad de una Basílica de San Pedro prácticamente vacía, el Papa Francisco nos ha recordado este Domingo de Ramos que el Señor nunca nos abandona, que siempre nos sostiene, especialmente en momentos tan duros como los que estamos viviendo.

Nacimos para amar y ser amados y aunque el Señor conoce bien nuestras debilidades y la cantidad de promesas que no podemos ni sabemos mantener, nunca nos deja de la mano.

El drama que estamos atravesando nos obliga a tomarnos en serio lo que verdaderamente importa. Ahora, muy especialmente, la medida de todas las cosas es el amor y vemos de forma clara que la vida no se aprovecha adecuadamente si no se pone al servicio del que sufre y está más necesitado. Puede costarnos amar, y de hecho hay ocasiones en las que nos cuesta mucho, pero debemos estar seguros de que los caminos que triunfan no son los superficiales, sino el camino del vía crucis que, a pesar de toda su oscuridad, termina radiante en la luz de la resurrección.

Este mismo mensaje es el que les ha querido transmitir a los jóvenes en la celebración ordinaria de la Jornada Mundial de la Juventud, en las diócesis. Recordando las conocidas palabras de san Juan Pablo II, a cuya genial intuición le debemos precisamente las Jornadas, Francisco ha invitado a los jóvenes a mirar lo que vale la pena y a no tener miedo en gastar la vida para Dios y para los demás. Porque la vida si no es para servir, sirve de muy poco.