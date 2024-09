Otra vez, Ucrania se levanta

Con permiso de Oriente Medio, Ucrania ha vuelto a ser esta semana uno de los grandes temas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata en gran medida de un mérito de su presidente, Volodomir Zelenski, que ha sabido encontrar el tono para suscitar el interés y la empatía de la comunidad internacional. El presidente acudió a presentar en Nueva York un plan que, indistintamente, ha denominado “de paz” o “de la victoria”. La ambigüedad no es inocente. Expresa una idea clara sobre la inutilidad de intentar llegar a acuerdos con Putin, ya que Moscú desprecia el derecho internacional salvo cuando le conviene.

No le faltan argumentos a Zelenski cuando afirma que Rusia solo se retirará de Ucrania si se le obliga. Y esto, como ha vuelto Kiev a demostrar, no es una utopía. Sería demasiado afirmar que el signo de la guerra ha cambiado, pero tras varios meses en los que, por momentos, todo parecía perdido, los ucranianos han conseguido otra vez dar la réplica. Por eso Zelenski se siente legitimado para pedir a los aliados que redoblen la ayuda militar, e insiste en la petición de usar sus misiles contra el agresor en territorio ruso. París y Londres muestran comprensión. Washington, con buenos motivos, no levanta el veto. Claro que, entre el blanco y el negro, hay toda una escala de grises. Esta ha sido seguramente el gran tema en la agenda de Zelenski a puerta cerrada con Biden, Kamala Harris y Donald Trump. El tiempo traerá las respuestas.