El valor de la reconciliación

El viaje del Papa al Congo está marcado por el objetivo de sanar las heridas de la violencia y alcanzar la reconciliación. Solo una sociedad reconciliada puede mirar al futuro, y las víctimas lo saben. Sus testimonios ante el Papa en la sede de la nunciatura en Kinshasa han dado cuenta de un horror inhumano fruto del poder del más fuerte. Miles de personas en el Congo y en Sudán del Sur han tenido que abandonar sus hogares privadas de sus derechos más elementales. Conflictos étnicos y territoriales, corrupción institucional y luchas encarnizadas por el dominio de los recursos naturales son algunas de las causas de una guerra desalmada que causa una enorme destrucción. Hay fuerzas extranjeras, anónimas y desconocidas, que están en el origen de muchos de estos males, pero también fuerzas internas, de luchas entre conciudadanos y hermanos.

Con la mirada puesta en la reconciliación nacional Francisco ha animado a decir no a la violencia, al rencor y a la resignación. Las víctimas que hablaron ante el Papa han dado testimonio de los frutos derivados de quien es capaz de desarmar el corazón, sin que esto implique guardar silencio o cultivar la impunidad. La paz verdadera solo puede ser fruto del triunfo del bien sobre el mal. No basta, ha insistido el Papa, con castigar o no vengarse del mal sufrido. Una sociedad en vías de reconciliación es una sociedad esperanzada que cultiva la vida en común y busca la concordia. Y lo hace desde el compromiso con las víctimas por el bien de todos, sin diferencias.