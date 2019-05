Urgencia de la libertad de prensa

La UNESCO promueve hoy la celebración de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa. El tema de este año es la prensa y su compromiso con la democracia y la celebración de elecciones libres en tiempos de desinformación. En la era de internet y de las comunicaciones digitales la prensa libre afronta el desafío de frenar las distorsiones electorales causadas por las noticias falsas, los emotivismos, la persecución contra los periodistas o la asfixia económica de las empresas libres. La democracia es un régimen de opinión pública que requiere para su buen funcionamiento de una prensa libre que fiscalice a los poderes públicos y que informe objetiva y verazmente a los electores.

Por eso no hay mayor enemigo de la libertad de prensa que el autoritarismo y la censura. Y ambas amenazas, lejos de diluirse, parece que se acentúan a lo largo y ancho del mundo. En el pasado año países como Nicaragua y Venezuela han intensificado su represión contra los periodistas, del mismo modo que sucede en México o Brasil. Y si la violencia y la represión contra los periodistas afectan a la calidad de los sistemas políticos formalmente democráticos, no es menor el daño que provocan la desinformación y el ciber-acoso. Sin información transparente, fidedigna y veraz la democracia no puede funcionar.