El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, ha inaugurado la Asamblea Plenaria de otoño que elegirá al nuevo secretario general para el próximo quinquenio. El cardenal Omella ha dividido su discurso inaugural en tres grandes partes: en la primera ha recordado que vivimos un tiempo que exige grandes consensos; una segunda en la que ha subrayado algunos retos urgentes, como promover la familia y acompañar y apoyar a los que sufren; en la tercera ha hecho un llamamiento a toda la Iglesia a colaborar desde su raíz e identidad al bien común en este tiempo difícil.

El cardenal ha pedido no olvidar la belleza de la familia como primera institución humana, así como la imprescindible atención a tantas personas que sufren, como muestran con crudeza las cifras de Cáritas, porque una sociedad que no cuida a los más frágiles está en vías de extinción. También se ha referido a la injusta ley del aborto y a la denominada “ley trans”, puestas en marcha sin apenas diálogo, en función de intereses ideológicos. Sin embargo, se ha mostrado convencido de que no es tarde para tejer los mimbres de una nueva amistad social.

Esta asamblea episcopal no es un encuentro para buscar nuevos equilibrios internos, sino la ocasión de mirar con los ojos de Jesús para compartir con cada hombre y mujer la esperanza que Cristo da a los que le reconocen y le siguen. Y para ello, es imprescindible invocar al Espíritu Santo, el único que puede permitir a la Iglesia superar complejos y mediocridades para anunciar la única esperanza que no defrauda, con valentía, inteligencia y amor.