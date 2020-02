Una imagen que vale mil palabras

En el marco del Congreso organizado por Sociedad Civil Ahora, los expresidentes Felipe González y José Mª Aznar se han sentado a dialogar sobre España. Nacida de la confluencia de Fundaciones españolas ligadas al pensamiento de Marías, Marañón, Zambrano y Ortega, entre otros, la Fundación Sociedad Civil ahora se ha propuesto promover el diálogo político desde la sociedad.

Los Expresidentes González y Aznar han sido invitados a “repensar España”. La democracia y sus desafíos o la gobernanza en un mundo globalizado se han entrelazado con temas de política interna relacionados con la quiebra de los consensos del 78, la crisis institucional y, cómo no, con el modo de afrontar el tema catalán.

Con independencia de consideraciones particulares acerca del efecto más o menos devastador de mesas redondas con apariencia institucional, el diálogo González-Aznar es una manifestación de que el consenso en asuntos prácticos que tocan asuntos centrales de la vida política española no solo es necesario, sino que es posible. Volver a un acuerdo práctico es uno de los retos de la política española, alejarse de los extremos es la condición necesaria y fomentar el diálogo es el objetivo prioritario. Y para conseguirlo no es preciso pensar igual, basta con estar de acuerdo en que la estabilidad política no es aburrida, en que el debate razonado debe sustituir al insulto y en que construir juntos siempre es mejor y más fructífero.