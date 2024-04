Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, ha publicado unas memorias políticas. Lo ha hecho tras perder las elecciones en el mes de mayo pasado y durante un tratamiento oncológico. Se trata de un texto de 500 páginas que ha titulado “Una emoción política”. El paso por la vida política de Javier Lambán y su papel en la más reciente historia del partido en el que milita desde 1983 son reflejo de las convicciones de un político que lo es por vocación. El expresidente autonómico ha sido un hombre tan discreto como firme en sus pronunciamientos públicos. Ha sido y es leal al partido en el que sigue militando, lo que no significa rendirse ante el poder de su secretario general cuando éste encarna una línea que rompe con la esencia doctrinal del partido. Lambán, como otros históricos dirigentes del partido, no comulga con pactos cuya única razón es la conquista del poder. Ni el nacionalismo ni una izquierda identitaria son, para Lambán, compañeros naturales del PSOE. Y, mucho menos, lo son aquellos que hacen de la confrontación el espacio natural de la política.

Lambán es hoy senador y Secretario General del PSOE en Aragón. No pretende regresar a la primera fila de la política, pero sí intentar que el relevo que debe producirse en el PSOE aragonés vaya en la línea de lo que él considera que son las cuestiones básicas a las que su partido debería seguir siendo leal. El espíritu de 1978, y no el de 1936, es el faro en cuya luz se fija Lambán. No es el único socialista que cree en esto, pero por alguna extraña razón no consiguen que este ideal cale en la vida interna del partido