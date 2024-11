Trump o no Trump, esa es la cuestión

Estados Unidos elige a su próximo presidente o presidenta en un clima de gran polarización social. De confirmarse la igualdad en las encuestas, los resultados podrían tardar días en conocerse, como sucedió hace cuatro años. No sería nada novedoso. En 2000 transcurrió un mes hasta que la justicia declaró presidente a George W. Bush. La diferencia, nada menor, es el carácter plebiscitario de estos comicios. Desde hace una década, la agenda norteamericana gira en torno a la disruptiva figura de Donald Trump, que amenaza con no reconocer los resultados si pierde. Joe Biden debía haber sido una figura de transición capaz de devolver la confrontación política a parámetros más moderados y convencionales. No ha sido así. Y nadie termina de explicarse qué ha llevado a ensanchar de este modo la brecha cultural entre trumpistas y anti trumpistas, cada vez menos asociada a la clase social o a la etnia, y más al género y al nivel de estudios. Entre quienes apoyan a Trump hay genuinos defensores del derecho a la vida y de los valores familiares, que reconocen avances durante su presidencia. Entre quienes le consideran un peligro para la nación y para el mundo no faltan tampoco personas conservadoras y de firmes valores tradicionales. Algo similar ocurre en economía: el republicano clásico tiene razones para juzgar con horror las propuestas demócratas, pero la amenaza de desequilibrio fiscal es mucho mayor con Trump. Lo cierto es que, al margen de cuál pudiera ser su eventual desempeño en la Casa Blanca, Kamala Harris no es una candidata que despierte pasiones. Su gran baza es que ella no es Trump.