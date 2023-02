Trabajar por la vida con tenacidad y paciencia

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de que el Partido Popular había presentado contra la Ley del aborto vigente desde 2010. Por siete votos a cuatro, el Constitucional avala la legislación de plazos vigente en España. De esta forma, el aborto se consagra como un derecho, sin que se reconozca al concebido y no nacido como sujeto digno de protección eficaz. El aborto ha adquirido la dimensión de un dogma cultural que entiende que los supuestos derechos de la mujer se imponen de manera absoluta sobre los del nasciturus. Este carecerá de protección alguna, contradiciendo la doctrina jurídica que ha estado vigente en España hasta 2010.

De ahora en adelante, la salvaguarda del no nacido dependerá solo de la iniciativa y la decisión consciente y libre de personas, familias, asociaciones civiles y comunidades religiosas, a quienes corresponderá dar testimonio firme de su opción incondicional por la vida. Y esto pasa no solo por un discurso coherente, razonado y razonable, sino por la inversión de recursos que de manera efectiva ayuden a quien contempla extraviadamente al aborto como solución.

La defensa y la protección de la vida del no nacido no son causas perdidas. Desgraciadamente las leyes no responden a la necesidad de proteger la vida de forma incondicional, como sería razonable esperar, pero está en nuestra mano trabajar con tenacidad y paciencia para que cambie la mentalidad de esta sociedad y para que ninguna mujer se encuentre sola y abandonada ante la trágica posibilidad del aborto.