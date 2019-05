No son sólo una segunda vuelta

El arranque de la legislatura está, en gran medida, a merced del resultado de las elecciones de este domingo. Sánchez podrá sentirse más fuerte si los socialistas acaban gobernando la Comunidad de Madrid, si consiguen la presidencia de Canarias y si conservan Aragón, Castilla la Mancha, Baleares y Extremadura. Podemos puede sentirse más legitimado para entrar en el Gobierno si mantienen buena parte de las ocho alcaldías de grandes ciudades que conquistaron hace cuatro años. Los resultados también son decisivos para el Partido Popular, y las cosas serán muy distintas si mantiene la Comunidad de Madrid o si recupera el Ayuntamiento de la capital. Habrá que ver si consigue recuperar parte del millón y medio de votos que se le fue a Vox.

Las elecciones de este domingo se han planteado como una segunda vuelta y eso ha ocultado lo mucho que se decide mañana. Están en juego las políticas municipales y autonómicas, y nos jugamos unas políticas europeas muy relevantes. No es lo mismo tener gobiernos municipales más obsesionados con la gestión directa de los servicios públicos que con su eficacia. No es lo mismo tener gobiernos autonómicos que miren con confianza o con sospecha a la iniciativa social en campos tan importantes como la enseñanza. No es lo mismo apoyar a una de las familias políticas que han impulsado la construcción de Europa, que apostar por fórmulas que pueden sumar con los euroescépticos.