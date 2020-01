Línea editorial COPE: La sociedad no es el Estado

En las próximas horas arrancará su andadura el Gobierno de coalición del PSOE y de Podemos, gracias a la abstención de ERC y de Bildu. Por eso conviene recordar algunas de las palabras pronunciadas por Sánchez el sábado por la mañana en su discurso de investidura. En la parte más programática de su intervención Sánchez habló de un patriotismo social que identificó rápidamente con el Estado. Para Sánchez, que ha asumido como propio el discurso de Podemos, la sociedad son los bienes públicos, los bienes públicos son los bienes estatales, y el Estado es pensado y concebido como el instrumento para difundir una determinada ideología. Iglesias expresó en el Congreso su intención de enfrentarse a muchos enemigos, a los poderes económicos y financieros, a los medios y a los jueces que tienen una ideología reaccionaria, a lo que calificó de la verdadera “anti-España”.

Hay en este Gobierno que inicia su andadura la voluntad de estar enfrente de aquella España que no comparte su modo de entender el poder, la economía, el mundo y la vida. Y este quizás sea el mayor riesgo de fondo. No es solo una mesa de negociación bilateral con el Gobierno de Cataluña, no es solo un blanqueo de Batasuna, es el riesgo de un Ejecutivo que nace, desde el principio, para ser el Gobierno de una parte de la sociedad española frente a la otra.

Es el momento de que la sociedad española tome el protagonismo para mostrar que es más lo que nos une que lo que nos separa, que por encima de diferencias ideológicas, los españoles podemos construir juntos.