El Sínodo es un acontecimiento eclesial, no político

El Director Editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, ha explicado hoy en “El Espejo” de COPE que “sínodo, lejos de lecturas políticas e ideológicas, significa caminar juntos y hacerlo con la guía del Espíritu Santo, no de cualquier manera”. El Sínodo sobre la Amazonía que aborda los nuevos caminos para la misión y la propuesta de una ecología integral, es un acontecimiento eclesial, no político. En ese marco, el Papa invitó en la homilía inaugural a ser prudentes y audaces para encontrar nuevos caminos que reaviven el fuego de la misión. La clave que atraviesa toda la Asamblea sinodal es la evangelización, y esa evangelización siempre ha existido en la historia de la Iglesia con la tensión propia de la inculturación. Es obvio que hay aspectos concretos de las culturas que han de ser purificados, pero al mismo tiempo la cultura que recibe al Evangelio debe ser tenida en cuenta. En este sentido, el Sínodo que acaba de comenzar propone no descuidar ninguna dimensión: ni la pastoral, ni la social, ni la cultural, ni la ecológica.

El Papa ha recordado esta mañana que el Instrumentum Laboris se elaboró recogiendo numerosas consultas, pero es sólo un punto de partida para el proceso que ahora comienza bajo la guía del Espíritu Santo. Un proceso que implica sobre todo oración, escucha y discernimiento, y que se realizará bajo la guía del Sucesor de Pedro, que es la garantía de la unidad y de la verdad que el Señor ha ofrecido a su Iglesia.