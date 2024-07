Seguridad y migración

El debate sobre la reforma de la ley de extranjería ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión de la que se ha hablado mucho en los últimos años: la relación entre migración ilegal e inseguridad. Todos tenemos el deseo de vivir en un país, en una ciudad, en un pueblo seguros. España es un país con un nivel de seguridad alto. La seguridad es mayor que en Italia, el Reino Unido o Francia.

La migración irregular, como ya vivimos en los incidentes ocurridos en Ceuta en 2021, puede ser manipulada por actores estatales o no estatales para desestabilizar un país. Pero otra cosa es asegurar que el incremento de la llegada migrantes ha provocado un incremento de la inseguridad.

A menudo se utilizan las estadísticas para vincular migración e inseguridad. En términos absolutos, el 80 por ciento de los delitos que se comenten en España los cometen españoles. Es cierto que, en términos relativos, la población migrante comete más delitos que la población nacional. Pero eso no es porque los migrantes tengan más inclinación a delinquir sino porque la población migrante, sobre todo los migrantes en situación irregular, vive en una situación de marginalidad. Para conseguir más seguridad tenemos que reducir la exclusión social.

Muchas veces el miedo al migrante no viene de lo que éste hace sino de nosotros mismos. Tenemos miedo al otro porque no piensa como nosotros, porque no siente como nosotros, porque no reza como nosotros. Y eso es el síntoma de que no estamos seguros de quiénes somos. Una identidad clara y consciente no teme el encuentro con quien es diferente.