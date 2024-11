¿Cómo de rupturista será el mandato de Donald Trump?

A la espera de la toma de posesión, el 20 de enero, los nombramientos anunciados por Donald Trump han sido escrutados en busca de claves sobre cómo de rupturista será su mandato. La sorpresa más grata para los republicanos tradicionales ha sido la elección del senador Marco Rubio como Secretario de Estado. A ello hay que añadir un desempeño mejor del esperado en la campaña electoral de J.D. Vance, el próximo vicepresidente, que en un celebrado debate electoral refutó el modo caricaturesco en que a menudo le presenta la prensa. Vance y Rubio pertenecen al ala conservadora de su partido, y están en buena posición para hacer de puente con los republicanos que siguen viendo con escepticismo a Trump, aunque se cuiden de no verbalizarlo. La prueba de que esta corriente del partido sigue viva ha sido el obligado paso atrás del candidato del presidente electo a fiscal general, un extremista sin la mínima cualificación a quien han terminado por tumbar los escándalos sexuales. Otras sonadas nominaciones han sido los multimillonarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que quizá aporten buenas ideas para la reforma de la Administración. No hay esa esperanza en economía, al menos no para Europa, con la elección como Secretario del Tesoro de un partidario de subir aranceles, en línea con el futuro responsable de Agricultura, visto con suspicacia desde España. Todo ello palidece al lado de un antivacunas, Robert Kennedy, al frente de sanidad, o de los provocativos nombramientos en Defensa e Inteligencia, clara señal de que vienen años tumultuosos en los que cualquier sorpresa es posible.