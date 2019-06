Rivera da la cara

La semana comenzó complicada para Ciudadanos. Pareció que las dimisiones internas iban a arrastrar al partido y a su líder, Albert Rivera, después de varios días de críticas y presiones insistentes tanto desde dentro, como desde fuera de España. Rivera ha optado por guardar silencio hasta el día de hoy, en que ha hablado por partida doble. Su partido ha llegado a un acuerdo con el PP para gobernar la Junta de Castilla y León, sobre la base de un documento de 100 medidas programáticas, Ciudadanos y PP envían así el mensaje de que en este momento son socios preferentes.

Esta mañana, arropado por el núcleo duro de su partido, Rivera ha vuelto a dejar claro su “no es no” a Pedro Sánchez. Ciudadanos no se abstendrá en la sesión de investidura. Y si quienes apuestan por esta salida no están de acuerdo, les ha dicho el líder, deben ir pensando en abandonar el barco. Sánchez no es socio ni preferente, ni secundario.

Rivera no puede aceptar presiones en este momento. Ahora habrá que ver si los pactos de gobierno alcanzados son fructíferos y estables. Porque de lo contrario, si en los niveles local y autonómico son incapaces de gobernar, no habrá estrategia nacional que valga.