El Rey Juan Carlos y la monarquía constitucional

En lo referido a las informaciones sobre el Rey emérito Juan Carlos I conviene no dejarse arrastrar por campañas destinadas a desgastar a la monarquía constitucional para instaurar una República en España, como no esconde Pablo Iglesias. En ese sentido es evidente que en los últimos días se ha intensificado una operación política de desprestigio de la monarquía constitucional, en la que se inscribe una propuesta de Ley de la Corona, promovida también por los independentistas, para regular la figura del monarca y sus representantes. Son cuestiones ya debidamente reguladas en la Constitución de 1978, que es el marco común del que emanan principios como el de la igualdad de todos los españoles ante la ley.

La regularización fiscal que acaba de hacer el Rey emérito es el reconocimiento de una conducta pasada reprochable que asume las consecuencias con una rectificación para ponerse al día con Hacienda. Este es un camino seguido por otros muchos españoles para clarificar lo que tiene que ver con su patrimonio. Conviene recordar que el Rey Juan Carlos no está imputado en ningún proceso ni por motivos económico-patrimoniales ni por otros que en los días pasados han ocupado demasiado tiempo. No se trata de justificar conductas inapropiadas, pero no se puede olvidar el indiscutible servicio a la democracia en España del Rey Juan Carlos. De lo que se trata es de no seguir el juego a quienes pretenden alterar las reglas de un sistema democrático que ha garantizado la unidad y la concordia de los españoles en los últimos cuarenta años.