Reunión bilateral, que no informal

La Ministra de Exteriores, González Laya, se ha visto con Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar durante su visita de dos días al Campo de Gibraltar. Los medios de comunicación no tenían noticia de que esta visita iba a producirse. De acuerdo con la información publicada por González Laya, el Gobierno de España y Fabián Picardo han tratado de la implantación de los memorandos de entendimiento sobre tabaco, aduanas y policía, entre otros temas, así como de un "futuro de prosperidad" en el marco del Brexit, que obliga a la colonia británica a combatir el contrabando, el fraude y el blanqueo de capitales.

Las declaraciones de González Laya y de Picardo se hacen públicas mientras la Unión Europea y el Reino Unido siguen sin ponerse de acuerdo en materia de relaciones comerciales y en plena crisis de la libra. Esta es una cuestión que afecta de manera especial a los trabajadores de la Línea de la Concepción, y que los alcaldes de la zona visitada por la ministra piden que el Gobierno de España afronte por el bien de los ciudadanos.

Los temas que están sobre la mesa son muy importantes, pero no lo es menos el encuentro en sí. El Gobierno ha declarado que se trata de una reunión informal que quizás Picardo haya promovido y explotado indebidamente, pero lo cierto es que se trata de una reunión bilateral que no se puede pasar por alto. Exteriores tendrá que explicar con detalle los pormenores de esta visita, y tendrá que explicar que no se trata de un reconocimiento tácito, ni encubierto a la soberanía del Peñón.