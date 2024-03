Recordar para construir la convivencia

Han pasado 20 años del atentado que cambió la historia reciente de España. Recordar es un deber, como ha señalado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en la misa funeral celebrada hoy en memoria de las víctimas. Se lo debemos a quienes ya no están y a sus familias. Las víctimas no son números, son vidas humanas que quedaron segadas de golpe, singularísimas, irrepetibles, todas especiales. Este recuerdo dolorido nos lo debemos también como sociedad. Debemos recordar a las víctimas y pedir para ellas el abrazo de Dios. Pero recordar es también un valor para buscar la verdad y reaprender a vivir, ha dicho el cardenal Cobo. Hoy, veinte años después, damos también las gracias por todos aquellos que se entregaron generosamente para mitigar el dolor de los otros y para alumbrar desde la esperanza un momento marcado por el sinsentido del terrorismo.

El 11M es ya para siempre una fecha grabada en el alma de España. La mirada al pasado debe proseguir el empeño de buscar la verdad y de hacer justicia a las víctimas, pero no debe quedar atrapada en el dolor, sino que nos tiene que comprometer con el futuro. La memoria que hoy ejercemos nos tiene que hacer vibrar con una doble esperanza: la esperanza de que la gente de paz tiene más fuerza que la gente violenta, y la certeza cristiana de que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra no es de muerte, sino de vida, porque la última palabra la tiene Dios, que es Amor.

El cardenal concluyó su homilía invitando a todas las gentes de Madrid al cuidado recíproco, y a los responsables públicos a dedicarse a promover la justicia, la concordia y la convivencia.