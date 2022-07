Realismo económico

La ministra Calviño ha reconocido, por fin, que vamos a tener un periodo largo con la inflación disparada. La subida de los precios plantea problemas no solo para los consumidores, también para las empresas. Hay compañías que pueden repercutir el alza de los costes en sus productos, pero hay otras que no tienen margen para ello. El coste salarial es uno de los más importantes, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Y España es un país de pequeñas empresas. Por eso es tan importante un pacto de rentas que, de momento, no está a la vista. La alta tasa de ahorro de los españoles, y el deseo de disfrutar de las vacaciones después de dos años de pandemia, provocará un fuerte tirón del turismo. Otra cosa es lo que suceda en otoño.

La guerra en Ucrania continúa. No hay a la vista un descenso del precio del gas ni del petróleo. La inflación va a restar crecimiento a nuestra economía. Paradójicamente los problemas que tiene la economía alemana, que parece encaminarse a una recesión, nos pueden venir bien. Porque si la gran locomotora de la economía europea tiene dificultades es muy posible que la política monetaria del BCE sea menos restrictiva y las subidas de tipos de interés sean más graduales.

En este contexto, necesitamos un Gobierno realista, que ejecute cuanto antes el dinero del Fondo Next Generation. Las ayudas directas al combustible para todos los conductores y la bajada del IVA de la electricidad no parecen buenas soluciones. Es preferible concentrarse en ayudas directas a las personas y a las familias que más sufren el alza de los precios.