¿Qué hará el PSOE?

La noticia del día es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que Oriol Junqueras debía haber sido reconocido como eurodiputado. Lo que se discute es su inmunidad, un privilegio que asiste a los eurodiputados y que según la sentencia conocida hoy, el Tribunal Supremo debía haber resuelto solicitando que el Parlamento Europeo declarara su suspensión. Ahora hay que esperar que los Magistrados del Supremo analicen a fondo la sentencia. La cuestión judicial se complica, aunque lo verdaderamente complicado, por su repercusión inminente, es la dimensión política de este proceso.

Esquerra Republicana de Catalunya no ha tardado en aprovechar la sentencia para anunciar públicamente que no habrá investidura mientras el PSOE no se pronuncie, mientras éste insiste en seguir negociando. ERC, cuyos intereses están puestos en el Gobierno de Cataluña, puede permitirse el lujo de dilatar este proceso, pero el PSOE siente la urgencia de abreviar los tiempos para la investidura de Sánchez. Lo que está en juego no es el éxito de Pedro Sánchez sino la estabilidad política e institucional de España. A la vista de lo que está sucediendo, el PSOE debería reflexionar sobre el laberinto en que puede quedar metida la gobernación, y retirarse a tiempo. Hay una solución constitucionalista, aunque los socialistas no la hayan querido considerar hasta ahora.