¿Qué le espera a Puigdemont?

Carles Puigdemont no ha querido perder la oportunidad de personarse en el escenario post Sentencia. El lunes, tras hacerse público el fallo del Supremo, compareció en rueda de prensa. Poco le duraron las alegrías. El Juez Pablo Llarena ha reactivado la orden europea de detención, medida tras la que el Parlamento Europeo ha cerrado sus puertas al expresidente prófugo.

Desde su retiro en Waterloo, Puigdemont alienta la movilización en la calle y mantiene viva la llama de la desobediencia. De otro modo, sin claqué que le mantenga, ya hace mucho tiempo que hubiera pasado a la historia. Puigdemont y su movimiento son una buena expresión del populismo que amenaza a la democracia en Europa. La constante apelación a las emociones y la íntima vinculación entre la suerte del líder y la de su pueblo le han mantenido a salvo. Nadie sabe, sin embargo, por cuánto tiempo.

Las elecciones del 10-N pueden dar al traste con sus aspiraciones políticas si Junqueras y ERC consiguen convertirse en la punta de lanza del independentismo. Problema que se suma al destino final que le espera si es detenido e ingresa en prisión. De ser así, en poco tiempo nadie se acordará del Presidente huido. No hay sociedad que soporte, tampoco la catalana, diez años más de espera. No haber corrido la misma suerte de sus compañeros, le puede salir muy, pero que muy caro, al Ex Presidente Puigdemont.