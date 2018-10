No se puede gobernar con quienes no son leales a la Constitución

El independentismo, fragmentado y derrotado en su intento de revindicar en la autodeterminación den el Parlament, ha querido quitarse la espina con una resolución contra Felipe VI. El texto ha salido adelante por la voluntad de distraer sobre lo esencial: que el secesionismo no es mayoritario en la cámara catalana. Solo el apoyo de los Comunes, la marca de Podemos en el Parlament, ha permitido la aprobación de algo así. El Gobierno de Sánchez ha anunciado medidas para defender la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado. Pues lo tiene muy fácil. La resolución contra el Rey ha salido adelante con los que en Madrid son en este momento sus principales socios. No se puede gobernar con los que en Cataluña no son leales con la Constitución.

Sánchez ha firmado un amplio acuerdo esta semana con Podemos y está explorando vías para solucionar el conflicto en Cataluña dialogando con ERC. Como Presidente del Gobierno de España tiene que forzar a sus socios a ser leales con la Constitución o romper con ellos. De nada sirve hacer gesticulaciones sino apoyar al Rey porque como Jefe del Estado es símbolo de su unidad y nos representa a todos los españoles. Sánchez está fraguando un pacto de largo alcance con quienes tienen como objetivo una república contraria al ordenamiento jurídico y a la conveniencia histórica de nuestro país. Si no muestra una firmeza real en esta cuestión, la Jefatura del Estado será puesta en cuestión de forma habitual, desestabilizando así el marco de convivencia que nos dimos hace 40 años.