Proteger y acompañar el final de la vida

Esta mañana se ha presentado en la sede de la Conferencia Episcopal un importante documento titulado “Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida”. En un momento en el que el debate social sobre la eutanasia ocupa un puesto destacado en la agenda política, los obispos han querido ofrecer a los cristianos, y a quienes quieran recibir su propuesta, una serie de criterios sobre la naturaleza y los múltiples aspectos que están en juego en el final de la vida, sin eludir la legislación sobre la eutanasia que ya se anuncia.

El documento ha sido presentado por el obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta, y ofrece sesenta respuestas a otras tantas preguntas que abarcan desde el punto de vista médico a las cuestiones antropológicas, sociales y morales. Un documento que ayuda a tener las ideas claras y que promueve un aspecto esencial de la cultura de la vida en un momento de especial confusión e incertidumbre.

La cuestión de la eutanasia, advierte el documento, se plantea hoy más como una campaña de propaganda ideológica que como un debate científico y ético. Los obispos afirman que “la eutanasia y el suicidio asistido no hacen a la sociedad mejor ni más libre, ni son expresión de verdadero progreso”. El documento recoge una intervención del papa Francisco en la que subraya que sin una esperanza cierta que nos ayude a afrontar el dolor y la muerte, no podemos vivir bien ni mantener una perspectiva segura del futuro. Y este es uno de los servicios que la Iglesia está llamada a prestar al hombre contemporáneo. Como cristianos estamos llamados a no abandonar nunca a los que sufren, sino a cuidar y amar para dar esperanza hasta el final.