Presupuestos en clave electoral

El Consejo de ministros ha dado el visto bueno a unos Presupuestos Generales del Estado con marcado carácter electoralista. Aunque el Gobierno insiste en que son unas cuentas públicas sociales que van a beneficiar a la clase trabajadora, la realidad es que plantean no pocas dudas sobre su viabilidad y sobre los criterios que los inspiran.

Los incrementos del IRPF y del Impuesto de sociedades van a someter a la clase media a un gran esfuerzo fiscal en un momento en que familias y empresas sufren el incremento de precios de los productos y de las materias primas. Sorprenden también los fuertes incrementos salariales a pensionistas y funcionarios, que cuentan con una renta fija, sobre todo porque dispararán los niveles de déficit y deuda pública ya desbocados, todo ello en detrimento de la economía real, y de las futuras generaciones, que cargarán con el fardo de una deuda exorbitada.

Si los presupuestos fueran sociales, no olvidarían que uno de los principales problemas de nuestra economía es la creación de empleo. Quien crea trabajo no es el Estado sino la iniciativa de pequeñas, medianas y grandes empresas. Penalizar el capital y la inversión implica limitar las posibilidades de creación de empleo. Estos presupuestos reflejan que la prioridad de Sánchez no es responder eficazmente a la crisis económica sino mantenerse en el poder junto a sus socios, a los que también ha beneficiado.