La pregunta más urgente para una sociedad

En España nacen al año alrededor de 400.000 personas. Uno de cada 700 nacimientos, por estadística, debería ser un niño con síndrome de Down. Deberían nacer en torno a 6.000 niños con Síndrome Down al año y solo nacen 150. Por un lado, existe una especie de empatía con los niños con Síndrome Down, con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ahí está el éxito de la película Campeones. Existe esa empatía difusa, pero muchos no quieren un niño Down en su familia.

La escritora Siri Hustvedt, premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, decía hace unos días que nos gusta creer que la eugenesia se acabó con los nazis. La eugenesia supone la eliminación de individuos que se consideran portadores de genes defectuosos. Hustvedt sostiene que la eugenesia no ha desaparecido en realidad, solo le hemos cambiado el nombre, la llamamos genética, pero es lo mismo, construir a alguien a la carta, deshacerse de los que a juicio del poder son “defectuosos”. La escritora estadounidense advertía que esta línea de pensamiento está muy viva y que los peligros son reales.

La dificultad para aceptar lo que se consideran “vidas defectuosas” dice mucho de nuestra sociedad, de nuestro modo de mirarnos a nosotros mismos. Establecemos unos estándares de éxito que hay que conquistar, y todo lo que no está dentro de esos estándares no lo aceptamos. Pero en qué consiste la vida, ¿cuál es su significado y valor? No existe pregunta más urgente para una sociedad.