El peligro de la desconfianza

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha vuelto a repetir esta mañana, en 'Herrera en COPE', la versión que desde hace varias días ofrece el equipo de Sánchez sobre la causa de la repetición de las elecciones. Calvo ha asegurado que no haber dejado entrar a Podemos en el Gobierno a cambio de los votos para la investidura ha sido un ejercicio de responsabilidad. Ciertamente, ni las propuestas económicas de Podemos, ni su política internacional, ni su ambigüedad con el independentismo, hubieran sido conveniente para el Gobierno de España. Pero tampoco convenía que Sánchez pactara un proyecto de presupuestos con Podemos, proyecto que se convirtió en su política social, y que salió adelante mediante decretos-leyes.

Calvo ha intentado explicar la contradicción que supuso que ofrecieran a Podemos tres ministerios y una vicepresidencia y que esa oferta luego se retirara. Ha argumentado que fue una cuestión de formas. La vicepresidenta tampoco ha explicado de manera convincente las alianzas con Podemos en varias Comunidades Autónomas ni la decisión del PSOE en Navarra de aliarse con los nacionalistas con la aquiescencia de Bildu. Como muestran todas las encuestas, la inmensa mayoría de los españoles saben que no ha habido investidura porque Sánchez no la buscado seriamente. Por eso el PSOE debería ahorrarnos la repetición de una versión de los hechos que no se compadece con la realidad y que aumenta la desconfianza hacia los políticos.