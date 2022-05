El Papa abre su corazón ante la guerra de Ucrania

En una entrevista concedida al "Corriere della Sera", el Papa Francisco ha mostrado el profundo dolor que le causa la invasión rusa de Ucrania, así como el aparente fracaso de sus esfuerzos por detenerla. Pero no por ello deja de mantener viva su esperanza de poder entrevistarse personalmente en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin. Revela el Papa que, antes de su encuentro virtual con el patriarca ortodoxo de los rusos, pensó que éste podría intervenir para propiciar su deseado encuentro con Putin, pero ya es sabido cómo Kirill se ha alineado totalmente con el Kremlin. En la entrevista Francisco comenta su sincera conversación con Kirill, en la que le dijo: “Hermano, no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús… debemos buscar caminos de paz, hacer cesar el fuego de las armas”.

Si en diversas ocasiones el Papa ha puesto de manifiesto su alarma ante una tercera guerra mundial "en pedazos", ahora, con la invasión de Ucrania, esa intuición se hace más patente y debe sacudir las conciencias de todos. Francisco ha reconocido siempre el derecho de los ucranianos a defenderse, pero manifiesta también su aprensión ante la renovada carrera de armamentos que esta invasión ha acelerado. Ahora que se prepara en Madrid una nueva cumbre de la OTAN, las reflexiones del Papa pueden ofrecer una luz al mundo occidental para plantear, con realismo y prudencia, la construcción de un futuro en el que la paz, la seguridad y el derecho caminen de la mano.