Pactos para una reconstrucción

La conversación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, parece que es la última de una primera ronda para lo que se ha llamado la mesa de la reconstrucción, o los nuevos pactos de la Moncloa. Esos pactos son absolutamente necesarios. Tenemos por delante la salida del confinamiento y al menos tres años duros hasta que España recupere el nivel de riqueza que tuvimos en 2019.

El problema es que el procedimiento, el contenido y las condiciones para esos pactos los hacen muy difíciles. El Gobierno no ha puesto propuestas sobre la mesa. Al comienzo de la actual crisis tomó medidas para facilitar los ERTES y para hacer llegar más crédito a las empresas con los famosos avales. Eran medidas necesarias pero insuficientes. La cosa se complicó cuando desde el ministerio de Trabajo, con la decisión de prohibir los despidos y la forma de presentarlos, se alentó una retórica de lucha de clases. Tanto que se habla ahora de desescalada, una de las grandes desescaladas es la ideológica. Hay que avanzar en la aplicación de las medidas tomadas agilizando los ERTES y los créditos, y tomar muchas otras. Y la oposición debe presentar alternativas y propuestas articuladas. Es verdad que el Ejecutivo no ha generado confianza en esta crisis y Sánchez no ha querido apartarse de las posiciones populistas que encarna Iglesias, pero la reconstrucción va a ser larga y dura. El trabajo de la oposición consiste en criticar y controlar al Gobierno, pero también en proponer alternativas.