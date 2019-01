La obligación moral de no criminalizar al inmigrante

El debate político de la última semana, en especial las negociaciones para el relevo en Andalucía, han provocado un discurso irresponsable sobre el fenómeno de la inmigración y, en especial sobre los menores no acompañados. No es bueno que se refuerce la falsa sensación de que la llegada de inmigrantes a través del Estrecho es una especie de invasión que amenaza con colapsar nuestra convivencia. Es inmoral vincular la delincuencia a la inmigración. Nuestro país sigue siendo uno de los más seguros del mundo.

En los últimos meses el número de extranjeros que han llegado a las costas andaluzas se ha incrementado de forma considerable: han sido alrededor de 60.000. Pero este número solo supone en torno a un 10 por ciento de los inmigrantes que llegan a España por otras vías.

Los inmigrantes menores no acompañados suponen un fenómeno muy complejo. Las rutas de la migración africana están repletas de estos niños que son invitados a marcharse de sus casas por sus familiares. Es lógico que el Derecho Internacional los tutele y no consienta su expulsión. Es necesario, con la ayuda de Europa, darles una oportunidad para que no se acaben convirtiendo en niños de la calle. Es lo que está sucediendo ahora por la escasez de recursos que el Gobierno dedica a su acogida.