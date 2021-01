Un nuevo tiempo político para Cataluña

En medio de una incertidumbre que se agudiza por la evolución de la pandemia, los catalanes están convocados a las urnas para elegir a su Parlamento autonómico el próximo 14 de febrero. La sospecha de que se pueda producir un aplazamiento complica un proceso ya difícil. Entre otras razones por la larga sombra de los políticos condenados por la intentona secesionista, la fallida legislatura de Quim Torra, la división interna y la fragmentación de las formaciones políticas y la pretensión de las fuerzas independentistas de convertir todo proceso electoral en un pulso al Estado. El hecho de que el candidato socialista a la presidencia de Cataluña, Salvador Illa, sea al mismo tiempo ministro de Sanidad no deja de representar una cierta anomalía.

Sería deseable que los comicios se celebren en la fecha prevista para no alargar más una situación política de desgobierno y descontrol. En todo caso no sería de recibo un aplazamiento en función de cálculos derivados de los intereses de ninguna formación política. Cataluña se merece un periodo de calma institucional en el que prevalezcan las actuaciones destinadas a dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos. Un gobierno centrado en el bien común, no empeñado en acrecentar más la fragmentación y la ruptura del tejido social. Un gobierno con un plan de reconstrucción y de reconciliación, y con una sensibilidad hacia lo más desfavorecidos. Cataluña se merece un nuevo tiempo político.