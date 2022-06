Nos jugamos la vida y su sentido

Más de 200 asociaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran NEOS, Asamblea por la Vida y Cada Vida Importa, han convocado una manifestación el próximo domingo a las 12 del mediodía en Madrid, que recorrerá el trayecto entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón.

Con el lema “Nos jugamos la vida”, los convocantes hacen una enmienda a la totalidad de las sucesivas leyes aprobadas por el Gobierno de Sánchez, expresión de una ingeniería social que pretende demoler las referencias éticas compartidas por una mayoría social, arraigadas en el humanismo de raíz cristiana. La nueva ley del aborto es la gota que colma el vaso y el detonante de la expresión de un malestar que lleva latente mucho tiempo.

El compromiso personal y la valentía a la hora de decir “basta ya” son fundamentales en una sociedad democrática, donde las manifestaciones de este tipo no solo son legítimas sino imprescindibles. No se trata de una manifestación política, entendiendo por “político” el estrecho ámbito de los partidos. Hay en los convocantes reivindicaciones en favor de la dignidad humana que deberían ser transversales a distintas formaciones políticas y pertenencias culturales y religiosas. En verdad nos estamos jugando la vida, lo que implica su sentido profundo, y también los mimbres de una buena convivencia. Hay razones de peso para salir a la calle y decir, con todo respeto, pero con claridad y sin complejos, que el poder político no debe imponer su ideología como fundamento de la ciudad común.