Las medidas que han entrado en vigor este lunes en Madrid para limitar los movimientos han sido aprovechadas este fin de semana por algunos políticos de forma oportunista para alimentar la confrontación. Es una vieja fórmula: la colonización ideológica de aquellos que tienen más necesidad.

Se trata de una instrumentalización evidente. Es verdad que entre las zonas que sufren desde hoy restricciones de movilidad hay barrios con rentas bajas. Es verdad que la pobreza genera más vulnerabilidad, también al Covid, pero esto no sucede sólo en la ciudad de Madrid, sino en todas partes. Más allá de la pandemia, es necesario responder a la desigualdad social, que ha aumentado tras la última crisis, y esa lucha tiene muchos frentes: uno de los más importantes es el educativo; otro, la mejora del mercado laboral.

Hacen falta recursos para las políticas sociales y el Ingreso Mínimo Vital ha sido una buena fórmula. Pero de nada sirve una medida de este tipo si el Estado, como se ha visto, no tiene capacidad de gestión. Las políticas contra la pobreza no significan necesariamente más protagonismo de lo que conocemos en España como sector público. El Estado puede hacer política social apoyando las iniciativas sociales que ya existen y que funcionan. Las malas experiencias de ciertas privatizaciones no pueden ser el motivo para justificar apriorismos ideológicos en un momento en que necesitamos a todos.