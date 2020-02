Modi, pirómano en jefe en la India

Lo vienen advirtiendo muchos desde hace tiempo: Narendra Modi amenaza con hacer estallar la convivencia en la India. Las decenas de muertos en los enfrentamientos en Delhi entre hindúes y musulmanes deberían hacer recapacitar al primer ministro, que en su segundo mandato ha enterrado la agenda reformista con la que llegó al poder para enarbolar la bandera del hinduismo radical. El nacionalismo le ha dado a Modi buenos réditos electorales, pero el conflicto que está generando podría volvérsele en contra. Ya no solo salen a protestar en la calle los musulmanes, indignados por decisiones como la discriminación a los solicitantes de asilo de esta religión. Se han sumado miembros de otras minorías, particularmente la cristiana, blanco habitual de los radicales. Y muchos hindúes rechazan lo que, de facto, es un profundo cambio constitucional. Hay motivos para sospechar que con la reforma de la ley de ciudadanía el gobierno pretende declarar inmigrantes ilegales a millones de no hinduistas. Todo lo cual, simultáneamente, agrava las tensiones con Pakistán, echando por tierra los avances de los últimos años. Durante la visita del presidente de EE.UU., Modi no ha escuchado precisamente lo que necesitaría oír de la comunidad internacional. Trump quiere aprovechar para obtener ventajas de Modi, pero la situación es muy inflamable y a nadie beneficia que termine de descontrolarse