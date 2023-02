Medicalizar la esperanza

Esta semana hemos podido constatar en COPE y en Trece que el problema de la salud mental en España es serio. Su consecuencia más trágica es que se produzcan más de 4.000 suicidios al año. Hay mucho que hacer en este campo. Romper con la estigmatización, con la espiral de silencio. Para frenar los problemas de salud mental no solo hacen falta médicos, hace falta tiempo.

Es necesario no solo hacer políticas sanitarias, se requieren también políticas sociales y económicas. Pero hay que distinguir la salud mental de otros aspectos de la vida, los que tienen que ver con el sentido de la existencia. La esperanza, por ejemplo, no puede convertirse en un problema de salud pública. Pero algunos médicos lo han hecho. Adam P. Stern, director de psiquiatría del Centro Berenson-Allen, en Estados Unidos, afirmaba hace unos meses que “la esperanza es un componente esencial de nuestro bienestar”, y postula que los profesionales de la salud pública centren sus esfuerzos en intentar aumentar los niveles de esperanza y, por extensión, los niveles de salud y bienestar.

Pero no es lo mismo dar sentido y certeza sobre el futuro que combatir las enfermedades crónicas, las enfermedades mentales o una dieta inadecuada de la población. La esperanza no es un problema médico. La esperanza es una virtud, es consecuencia de la propia experiencia, de la conciencia del significado de la propia vida. Sin embargo, las sociedades ricas y post religiosas llegan a convertir la esperanza en una cuestión sanitaria. Necesitamos esperanza, pero no nos la pueden dar los médicos.