Más déficit en tiempos inciertos

El Gobierno protagonizó ayer un nuevo viernes social: más gasto y más déficit. El Gobierno ha aprobado nuevas medidas que le permiten hacenr campaña con el BOE. Ya intentó seducir a los pensionistas, a los españoles que viven fueran de nuestro país, a los parados de más de 52 años, a los padres que ven ampliarse su permiso, y, ahora, ha llegado el momento de seguir cortejando a los funcionarios, a los nuevos funcionarios. El Gobierno ha aprobado una Oferta Pública de casi 34.000 nuevos funcionarios. Es la mayor oferta pública en los últimos 11 años. No sucedía algo parecido desde la primera legislatura de Zapatero.

Esta Oferta Pública ha coincidido con la publicación de los datos del déficit. El año pasado se cerró el desequilibrio de las cuentas públicas en un 2,6 por ciento. Eso significa que en 2018 el déficit se ha reducido solo en cinco décimas cuando la economía del año pasado creció el 2,6 por ciento. La economía se desaceleró, el año pasado fue el peor año en términos de crecimiento del PIB desde que comenzó la salida de la crisis, y el déficit se ha reducido poco. La deuda pública ha alcanzado niveles récord. La deuda pública es en realidad un impuesto que pesa sobre las futuras generaciones. No es bueno que cuando la economía va desacelerándose, el Gobierno no reduzca el déficit. No es bueno tener una deuda tan alta ante la eventualidad de una nueva crisis.