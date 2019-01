Malos presagios para el Congo

El día 30 de diciembre de 2018 se celebraron elecciones en la República Democrática del Congo. Han pasado diez días y no hay resultados. Según información difundida por la Comisión Electoral el recuento no llega al 60%, lo que hace que no se vayan a anunciar antes de una semana.

Los congoleses han esperado dos largos años la convocatoria de unos comicios que Kabila ha demorado intencionadamente. Los presagios son malos. Desde 2016 hasta el pasado diciembre los opositores y críticos al Presidente han sufrido persecución y cárcel, del mismo modo que las manifestaciones contrarias a Kabila han sido duramente reprimidas. Todo esto ha sucedido después de que por mediación de la Conferencia Episcopal del Congo se suscribiese en 2016 un Acuerdo, el de San Silvestre, que el Presidente ha violado sistemáticamente.

Todo hace sospechar que el “clan Kabila”, económicamente poderoso por sus relaciones con la industria extractiva de diamantes, oro, cobalto y cobre, no va a dejar el poder fácilmente. De ahí el temor cierto a nuevos enfrentamientos armados que el Papa ha denunciado sistemáticamente durante dos largos años y sobre los que alertó de nuevo en su Discurso al Cuerpo Diplomático del pasado lunes. La República Democrática del Congo es uno de los países africanos en los que el derecho a la vida está amenazado por el abuso indiscriminado de los recursos, la proliferación de grupos armados y por los conflictos que perduran. En el año que empieza sus ciudadanos merecen la atención y la intervención de la Comunidad Internacional.