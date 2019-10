Macron y la “sociedad de la vigilancia”

La sociedad francesa aún está conmocionada por el asesinato de cuatro funcionarios policiales a manos de un compañero de trabajo en la sede de la Prefectura de la policía en París. Un atentado que aún está por esclarecer y que ha puesto en alerta a los responsables de la seguridad francesa sobre la posible infliltración de islamistas radicales en la administración del Estado, y sobre los procesos de radicalización social.

En la ceremonia homenaje a las cuatro víctimas, el Presidente Emanuel Macron ha pedido “construir una sociedad de la vigilancia”, un concepto que requiere ser esclarecido para no instalar una sosecha permanente en las relaciones y no introducir a la sociedad en la dinámica del miedo y la acusación de unos contra otros. Macron ha reconocido que en la lucha contra el terrorismo islamista y violento no es suficiente la actuación de los servicios del Estado y de la admnistración. Es necesario un despertar de las conciencias y una actuación sobre las causas, en ámbitos como la educación y la familia. La propuesta de una sociedad de vigilancia no debe entenderse como la sospecha sistemática hacia el otro sino la alerta ante los procesos de radicalización de las personas y de los grupos.

Hay que agradecer a Macron que insista en que no se trata de combatir la religión islámica sino de enfrentarse a un Islam desviado y portador de muerte, que ha corrompido sus raíces por causa de una ideología que desprecia la vida y la dignidad de las personas.