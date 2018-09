Luz y taquígrafos para la tesis de Sánchez

Las revelaciones del diario ABC sobre el supuesto plagio cometido por Pedro Sánchez en su tesis doctoral, abre un nuevo y sustancial capítulo en la confusa “guerra de los masters”, que ya ha provocado dos sonadas dimisiones en la vida política. De la investigación de ABC se deduce que Sánchez habría incurrido en una grave falta académica, pero además le colocaría fuera de los márgenes de la exigencia ética que él mismo se ha encargado de fijar, especialmente cuando se ha tratado de desgastar y abatir a sus adversarios. En este caso, además, se trata de una tesis doctoral, que sí es un documento habilitante para la vida profesional, de lo que se deducen consecuencias más graves.

Pedro Sánchez no ha tardado en salir al paso de las revelaciones de ABC, al acusarlo esta madrugada de falsedad y anunciar que emprendería acciones judiciales contra el periódico si no rectifica. El Presidente tiene todo el derecho a defenderse en sede judicial, pero la rendición de cuentas políticas no admite dilación. Y la forma más directa y transparente es comparecer en el Congreso y hacer pública su tesis para que pueda ser sometida a escrutinio público.

El asunto tiene una interesante derivada en lo que se refiere a la actitud de sus socios preferentes de Podemos, que han practicado también abundantemente el jacobinismo cuando se trataba de sus adversarios. Quizás prefieran ahora aprovecharse todavía más de su debilidad, lo cual no sería una buena noticia para la salud de la vida política española.