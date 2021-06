El Papa Francisco ha hecho público el mensaje para la V Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 14 de noviembre. En el texto, recuerda que los pobres, de cualquier condición y de cualquier latitud, nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir, de forma siempre nueva, los rasgos más genuinos del rostro del Padre.

Los pobres no son personas externas a la comunidad, sino hermanos con los que compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación, para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria inclusión social. Tenemos muchos ejemplos de santos que han hecho del compartir con los pobres su proyecto de vida. De entre los muchos que nos vienen a la cabeza, el Papa destaca al padre Damián de Molokai, apóstol de los leprosos. Él, como tantos otros, siguen siendo faro para nuestra vida, llamada a darse de forma particular a los pobres. Los creyentes, cuando queremos ver y palpar a Jesús en persona, sabemos a dónde dirigirnos, porque los pobres son sacramento de Cristo, representan su persona y remiten a Él. La conversión implica abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la pobreza. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos a su encuentro allí donde estén, y que seamos así miembros de la Iglesia siempre misionera, con un estilo de vida coherente con la fe que profesamos.