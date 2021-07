Línea editorial: "Volver a las raíces"

En la festividad de Santiago, monseñor Julián Barrio, arzobispo de la sede compostelana, ha pedido este domingo la intercesión del Apóstol para que todos los pueblos de España mantengan su convivencia fraterna y no olviden sus raíces. En un contexto histórico de particular dificultad, la llamada a la regeneración moral y cultural pasa inevitablemente por una vuelta al pasado, no para reescribir la historia, sino para poner verdad en ella y propiciar así la verdadera concordia.



En la misma línea, el rey Felipe VI, en la tradicional ofrenda, ha querido destacar que el Apóstol Santiago simboliza la unidad y ha puesto en valor el hecho de que España sea una nación que encuentra en la Corona ese puente entre pasado, presente y futuro.

Europa se vertebró, en buena medida, gracias a la ruta jacobea. Allí, en Santiago de Compostela, san Juan Pablo II invitó a Europa a ser ella misma y a hacerlo, precisamente, avivando sus raíces. Allí Benedicto XVI llamó a Europa a abrirse a Dios, a salir a su encuentro sin miedo, porque, como experimentamos, sobre todo en el siglo XX, ha supuesto una tragedia que en Europa se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad.



Por eso es tan sugerente y tan relevante que desde Santiago se nos invite, una y otra vez, a volver a las raíces. A Santiago vamos, sabiéndonos peregrinos, con la mirada siempre en el horizonte, pero a la vez arraigados, bien sujetos en las propias raíces, porque no hay futuro posible sin una adecuada comprensión de quien se ha sido, aquello que nos configura de una forma decisiva para poder ser hoy quienes somos.