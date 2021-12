Línea editorial: "La Unión Europea tiene un problema"

La Justicia belga dice no a la extradición del rapero Valtonyc, y arguye para ello el derecho a la libertad de expresión. Josep Miquel Arenas había sido condenado en 2017 a tres años y medio de prisión por delitos de amenazas, exaltación del terrorismo e injurias a la Corona. La Justicia belga considera que ninguno de ellos es tal, por lo que no cabe la extradición a España.

Valtonyc no podrá regresar a España, pero sí circular libremente por el territorio de la Unión Europea, al menos mientras la fiscalía no recurra y el Tribunal competente no se pronuncie definitivamente.

Más allá de la calidad musical del rapero mallorquín, está claro que las letras de Valtonyc son una provocación, además de un atentado contra la dignidad de las víctimas del terrorismo.

En Bélgica le ampara el entorno de Puigdemont. Y no solo eso, Valtonyc forma parte del staff que sirve al ex presidente de la Generalitat, con el que comparte abogado. De hecho, la causa del rapero se ha sumado a la causa del independentismo en una cruzada contra el Estado de Derecho español.

La presunción de confianza mutua entre los socios de la UE se pone en entredicho cada vez que, como ha sucedido esta vez en Bélgica, se vulnera el reglamento europeo.

Bélgica se está convirtiendo en un santuario para los huidos de la Justicia española. La Comisión Europea ya ha alertado sobre esta cuestión, y el problema no reside en España, sino en la Justicia belga, que podría estar incumpliendo la normativa europea, además de pecar de parcialidad.