Línea editorial: "Sin gobierno en Cataluña"

Han pasado tres meses desde que los catalanes eligieron a su Parlamento autonómico. Aunque fue el PSC el partido más votado, ERC se apresuró a firmar un pacto con la CUP y después de dos intentos fallidos, debido a la imposibilidad de acuerdo con el partido del fugado Puigdemont, postergó la constitución del nuevo Ejecutivo. Ahora la sombra de unas nuevas elecciones planea de nuevo. El partido de Puigdemont pone condiciones y parecen innegociables. Si esas exigencias no se cumplen, dice Jordi Sánchez desde la cárcel, los catalanes tendrán que votar de nuevo.

Para Junts per Catalunya cualquier salida que no pase por sus condiciones se considera una traición a los objetivos independentistas. Las amenazas han ido subiendo de todo a medida que pasaban los días y no se conseguía un acuerdo, mientras planea la sombra de un posible acercamiento de ERC con los Comunes.

A unos y a otros les está costando asumir que la aritmética electoral es la que manda, que si quieren gobernar deben hacerlo juntos o con los apoyos necesarios y que no pueden seguir anteponiendo sus intereses de partido a las necesidades reales de los ciudadanos de Cataluña. Después de 222 días con un Gobierno en funciones, las instituciones catalanas se resienten, pero mucho más una ciudadanía verdaderamente exhausta