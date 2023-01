Línea Editorial: "Sectarismo en la universidad"

Isabel Díaz Ayuso ha sido nombrada Alumna ilustre de la Universidad Complutense, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de dicha universidad madrileña. ¿Dónde está el problema? Hay quienes consideran que no merece este honor. Isabel Díaz Ayuso fue alumna de la Facultad de Ciencias de la Información y finalizó sus estudios universitarios sin asignaturas pendientes. No solo eso, cursó un Máster en Comunicación Política y Protocolo. No es, por lo tanto, ninguna iletrada. El nombramiento, además, viene derivado de su función como presidenta de la Comunidad de Madrid. Cargo al que Díaz Ayuso ha llegado por la libre decisión de los ciudadanos que, en las últimas elecciones autonómicas, votaron por amplia mayoría a la lista del PP que ella encabezaba.

Politizar e intentar reventar un acto como el celebrado ayer en la Complutense refleja falta de espíritu democrático. Llamar “asesina” a la presidenta Ayuso es una infamia repugnante. Agitar el espantajo del fascismo contra quienes encarnan propuestas políticas distintas es pura intolerancia. Estos males aquejan desde hace decenios a algunas universidades públicas españolas. Nada hay más contrario a la universidad que la uniformidad, el dogmatismo y la exclusión del disenso. Y nada hay más contrario a la libertad de pensamiento y palabra que deben fomentar los medios de comunicación que jalear, como muchos hicieron ayer, a quienes malbaratan la democracia con gritos, insultos y bravuconadas. El sectarismo es una patología, de la que han hecho gala quienes insultaron a la presidenta madrileña.