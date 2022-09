Línea editorial: "El PSOE exige uniformidad"

El Portavoz del Grupo Parlamentario socialista, Patxi López, dice con énfasis que lo que desgasta a un Gobierno no son sus amistades políticas, sino no gobernar. La sentencia, lanzada contra el presidente de Castilla La Mancha, es una provocación. Los partidos necesitan llegar a acuerdos para poder gobernar, pero no todos los amigos son iguales. Los socialistas han elegido con quiénes quieren recorrer la legislatura y tendrán que asumir las consecuencias de esta decisión.

Emiliano García Page se ha atrevido a cuestionar la estrategia de la Ejecutiva federal del PSOE en materia de pactos electorales y su postura ante el PP. Por hacerlo, Odón Elorza ha llegado a sugerir que debería ser expedientado, mientras que sus homólogos Vara y Puig le han tachado de incoherente y desleal. En Zaragoza, el presidente Sánchez quiso dar una imagen de unidad ante las elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, el PSOE, el Gobierno y los barones socialistas saben que el panorama es menos halagüeño de lo que les gustaría. Lo chocante es que solo Page, y el presidente de Aragón, más cauto en esta ocasión, sean los únicos que se atrevan a contestar públicamente la estrategia de pactos del PSOE. La unidad necesaria en un partido nada tiene que ver con la uniformidad impuesta. Page se limita a decir lo que otros muchos callan.