Línea editorial: "¿Por qué no aprender de la historia?"

Al terminar el tradicional rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha lanzado este domingo una pregunta que nos interpela de forma constante cada vez que somos capaces de ver con claridad que algo no va bien en nuestro tiempo convulso, que hay elementos en esta situación aparentemente novedosos, pero que ya aparecieron en algún momento de la historia, y que como reza el famoso adagio, el que no conoce esa historia está condenado a repetirla. En este sentido, tiene un profundo calado la pregunta deFrancisco que nos interroga directamente sobre por qué no aprender de la historia.

En esta semana celebraremos el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y, como ha recordado muy bien el Papa, no podemos olvidar el peligro de guerra nuclear que por aquel entonces también amenaza al mundo. En su clarividente encíclica "Pacem in terris", san Juan XXIII nos ayudaba a ver el sorprendente contraste entre el maravilloso orden del universo y el desorden que en ocasiones reina entre los individuos y los pueblos, como si las relaciones que existen entre nosotros, no pudieran regirse más que por la fuerza. En nuestros días, en los que la simple mirada al pasado se presenta como sospechosa, debemos ser capaces de aprender de cuanto hemos vivido. También en aquella época, tras el desgarro de las dos guerras mundiales, había conflictos que parecían irresolubles o directamente abocados de nuevo a la violencia, pero afortunadamente se eligió la vía pacífica.

La dialéctica del oponente, la del que ve siempre en el otro a un potencial enemigo, nos termina por envilecer a todos. Es tiempo de caminar juntos y de entender que el otro es decisivo para mi vida, por muy distinto a mí que piense; que es amado por Dios, como yo lo soy, y que necesitamos de la generosidad del corazón para entender de una vez, con las evidentes lecciones que nos deja la historia como gran maestra, que la guerra es un drama que terminan por pagar, de manera muy particular, los inocentes.