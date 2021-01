Línea editorial: "Otra política"

En este 2021 que acabamos de empezar tenemos por delante un camino, no precisamente fácil, para hacer frente a la crisis sanitaria. Tendremos que ver en los próximos días cual ha sido el impacto de las celebraciones de las fiestas y cómo afrontar una posible tercera ola. Pero la esperanza es que se ha iniciado la vacunación y que hay un itinerario para logar la inmunidad.

Más incierto se plantea el futuro para resolver la crisis social. Los últimos datos de Caritas reflejan que la mitad de las personas que buscan la ayuda de esta organización demandan un empleo. El paro, la pobreza energética y la pobreza digital, junto a las dificultades para pagarse una vivienda, son los problemas más acuciantes de un segmento amplio de la población. No se puede ser triunfalistas con las políticas sociales, porque no están funcionando.

La medida de protección social aprobada con un gran consenso, el Ingreso Mínimo Vital, no está sirviendo de colchón para los más desfavorecidos. En principio estaba pensado para dar cobertura a 850.000 hogares y solo ha llegado a 160.000. El 40% de los hogares que lo necesitan no lo han pedido por falta de información, y una inmensa mayoría de los que lo han pedido no han tenido respuesta. La Administración no ha tenido capacidad para estar cerca de los ciudadanos y para atender sus necesidades. Es necesario contactar directamente con los posibles beneficiarios y eso requiere apoyarse en los gobiernos locales y en las organizaciones de la sociedad civil.