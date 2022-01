Línea editorial: "La oración del Papa por la libertad religiosa"

La mirada universal del Papa se expresa también en la petición de oración que hace a la Iglesia por algunas causas que considera urgentes y relevantes. En este inicio de año, a través de un vídeo para la Red Mundial de Oración del Papa, el Santo Padre se ha preguntado cómo es posible que actualmente algunas minorías religiosas sufran discriminación, y cómo es posible que en un mundo civilizado se permita que haya personas que sean perseguidas por confesar públicamente su fe.

La libertad religiosa sigue siendo el termómetro con el que, en nuestro mundo globalizado, se miden otras libertades. Actualmente, en un tercio de los países se vulnera la libertad religiosa. 646 millones de cristianos viven en lugares donde la libertad religiosa no es respetada. Francisco ha recordado que la libertad religiosa está relacionada con la fraternidad y que no se limita a la libertad de culto. Es hora de recordar que todas las personas deben tener el derecho a celebrar el culto en el día prescrito por sus libros sagrados y que siempre debemos “valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano”. La paz, la justicia y la fraternidad, no se afianzarán sin el sólido fundamento de la libertad religiosa en el mundo.